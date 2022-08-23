В Екатеринбурге две женщины подрались на почве расизма

Инцидент произошел на остановке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге две женщины подрались на остановке «Чкалова» на почве расизма. Одна из горожанок начала оскорблять стоящего неподалеку афроамериканца. Другая вступилась за него и избила обидчицу, сообщает URA.RU.

- Мы с моим другом вышли из клуба и направились в сторону остановки «Чкалова». Спустя десять минут к нам подошла женщина в нетрезвом состоянии и начала оскорблять моего друга, прося покинуть страну, - рассказал друг афроамериканца Родион Иванов.

Также женщина назвала мужчину шпионом президента США Джо Байдена. В конфликт вмешалась прохожая. Она толкнула женщину она и несколько раз ударила ее. Иванов отметил, что обидчица сразу успокоилась. Афроамериканец не стал подавать заявление в полицию.

Ранее, в ночь на 26 июня, в Екатеринбурге двух девушек из Республики Тыва охранник не пропустил в клуб Air из-за их азиатской внешности. Также не пустили афроамериканцев.