Подсветка Макаровского моста в Екатеринбурге будет работать каждый день

Первое световое шоу на путепроводе устроили в День города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подсветка Макаровского моста в Екатеринбурге будет работать не только в праздники. Световое шоу будут включать каждый вечер. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- Подсветка передана в управление Горсвета, - сообщили там.

Ранее, 20 августа, в День города, на Макаровском мосту устроили световое шоу. Оно было посвящено открытию путепровода после реконструкции. Начало шоу зрителей разочаровало. Ведущий рассказывал историю Макаровского моста, а потом под классическую музыку стала загораться иллюминация на арках.

Однако в какой-то момент резко включились лазерные установки и люди начали восхищенно переговариваться. Ночное небо над прудом разрезали зеленые и фиолетовые оперы. Они меняли цвета и танцевали под сменяющуюся музыку.