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Здоровье22 августа 2022 11:01

На Урале за сутки выявили больше 700 случаев коронавируса

Свердловская область стоит на третьем месте по заболеваемости
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
За сутки госпитализировали 28 жителей региона

За сутки госпитализировали 28 жителей региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, по данным на 22 августа, коронавирусом заразились еще 725 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 461 179 уральцев.

Также за сутки госпитализировали 28 жителей региона. Из больниц выписали 402 свердловчан. Всего полностью вылечиться от инфекции удалось 443 394 уральцам. За день не зарегистрировали ни одной смерти.

Свердловская область находится на третьем месте по количеству выявленных случаев в сутки. Регион обгоняют только Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал «КП-Екатеринбург», что сейчас Свердловская область находится на подъеме новой волны, который вызван распространением BA.5 варианта коронавируса. Он уверен, что пик заболеваемости может наступить после начала учебного года.