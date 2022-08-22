Врач назвал дату, когда ждать вспышки заболеваемости коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус из Свердловской области уходить не спешит. Свежие данные от Роспотребнадзора – за сутки с субботы на воскресенье количество заболевших выросло до 460 тысяч 453 человек. Это общее количество с начала пандемии. До этого общее количество зарегистрированных случаев было 459 тысяч 747. То есть суточный прирост составил – 706 новых случаев. О том, что же происходит сейчас с коронавирусом на Среднем Урале «Комсомольская правда» уточнила у эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева.

- В России наблюдается продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом. И Свердловская область тут не исключение, - объясняет Александр Соловьев. - Растет не только заболеваемость, но и госпитализация пациентов с диагнозом COVID-19. Мы все еще находимся на подъеме новой волны, который вызван распространением BA.5 варианта коронавируса. Он сейчас доминирует в нашей стране и Свердловской области.

Также в России выявляется новый штамм BA.4. Но доминирует все-таки BA.5. Это новый вариант штамма «Омикрон». Первого заболевшего этим вариантом в России выявили в середине июня. Впервые этот штамм был выявлен в ЮАР в конце прошлого года.

По данным Александра Соловьева, в Свердловской области растет госпитализация людей с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Также в России выявлены единичные случаи варианта «Дельтакрон» и подвида «Кентавр» то есть BA.2.75, который впервые в Индии выявили, - говорит Александр Соловьев. - Они присутствуют в России, но по Свердловской области данных об их обнаружении пока не было.

По данным эксперта, дальнейший рост заболеваемости может случиться на Среднем Урале после начала учебного года.

- В странах Евросоюза фаза подъема заболеваемости составляла шесть недель. В России подъем заболеваемости уже длится шесть недель, - отметил Александр Соловьев. - С начала июля начался рост и пока у нас скромные признаки его замедления. Мы будем видеть увеличение числа новых случаев в ближайшие недели. И мы впервые за три года начинаем учебный год на очень высоких цифрах распространения коронавируса.

Подобных цифр, отмечает Александр Соловьев, не было ни в августе 2021-го, ни в августе 2020-го.

- Каждый год начало осеннего сезона сопровождалось усилением распространения коронавируса, что естественно, - говорит Соловьев. - Поэтому сложно говорить, увидим ли мы сейчас достижения пика, или плавно перейдем в продолжающийся рост в связи с началом учебного года и началом осеннего сезона связанного с похолоданием, возвращением людей из отпусков. Октябрь-ноябрь начнет сказываться появлением новых вариантов коронавируса. Поэтому можно сказать, что мы будем видеть затяжной подъем в Свердловской области.