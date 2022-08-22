Урбанист Илья Варламов раскритиковал проект памятника святой Екатерине в уральской столице

Из-за дефицита городского бюджета в мэрии предлагают реализовать этот проект через так называемую «народную стройку» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Известный блогер и урбанист высмеял идею чиновников возвести к 300-летию уральской столицы статую, посвященную покровительнице уральской столицы – святой Екатерине. По словам вице-спикера городской думы Виктора Тестова, так исторически сложилось, что среди объектов, которые ей посвящены, есть только часовня на месте разрушенного собора на площади Труда.

- До 300-летия Екатеринбурга остается один год, поэтому там подготовили уральский ответ монументу Петра I — проект скульптуры святой Екатерины. Тоже на воде и тоже такой же монструозно гигантский. Видимо, раз не получилось испортить центр города очередным храмом вместо сквера, надо какой-нибудь статуей панораму испортить, - заметил Илья Варламов.

Кстати, из-за дефицита городского бюджета в мэрии предлагают реализовать этот проект через так называемую «народную стройку», то есть счет пожертвований неравнодушных граждан. Вложиться в исторический памятник сможет любой желающий житель Екатеринбурга.