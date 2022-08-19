В Екатеринбурге планируют возвести статую, посвященную святой Екатерине

Фото: Telegram-канал Виктора Тестова

В Екатеринбурге к 300-летию города планируют возвести статую, посвященную покровительнице уральской столицы – святой Екатерине. По словам вице-спикера городской думы, так исторически сложилось, что среди объектов, которые ей посвящены, есть только часовня на месте разрушенного собора на площади Труда.

- В стенах городской Думы родилась идея создания скульптуры, посвященной святой Екатерине. Проект (скульптор - Ф.Петров) нашел поддержку со стороны депутатов и был представлен в Администрации, - написал Виктор Тестов в своем Telegram-канале.

Из-за дефицита городского бюджета в мэрии предлагают реализовать этот проект через так называемую «народную стройку», то есть счет пожертвований неравнодушных граждан. Вложиться в исторический памятник сможет любой желающий житель Екатеринбурга.

- Важно мнение горожан по предлагаемому проекту и по месту расположения скульптуры в городском пространстве, - добавил Виктор Тестов.