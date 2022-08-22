В Академическом водитель иномарки спровоцировал аварию и попал в больницу

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок на въезде в Академический район пострадал один человек. Авария произошла утром 22 августа, участниками ДТП стали водители на Volkswagen Polo и Hyundai Elantra.

- Столкновение произошло в районе семи утра на улице Серафимы Дерябиной, недалеко от жилого дома 38А. Известно, что водитель Volkswagen, который ехал в сторону Объездной дороги, выехал на перекрестке на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Hyundai, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Известно, что в столкновении пострадал виновник происшествия, его доставили в городскую больницу № 23 с различными травмами.

Напомним, в Нижней Салде водитель иномарки Suzuki Grand Vitara сбил двух девочек, которые переходили дорогу на «зеленый». Авария произошла накануне на улице Фрунзе. В ДТП пострадали две десятилетние школьницы, с различными травмами их увезли в местную больницу.