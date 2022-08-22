В Нижней Салде водитель сбил двух девочек, переходящих дорогу на «зеленый»

Известно, что девочки шли на детскую площадку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижней Салде водитель иномарки Suzuki Grand Vitara сбил двух девочек, которые переходили дорогу на «зеленый». Авария произошла накануне на улице Фрунзе. В ДТП пострадали две десятилетние школьницы, с различными травмами их увезли в местную больницу.

- Сотрудникам ГИБДД 53-летний местный житель, рассказал, что двигался на зеленый сигнал светофора, во время движения его ослепило солнце, и он не заметил, как включился запрещающий сигнал светофора, и начали движение пешеходы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что девочки шли на детскую площадку и переходили дорогу по всем правилам, дождавшись, что все машины их пропускают, однако неожиданно из соседнего ряда и вылетел автомобиль.

Виновник происшествия оказался трезв, его привлекли к ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора, также возбуждено административное производство за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.