«Относитесь, как к быдлу»: в Екатеринбурге полицейским пришлось доставать из такси придирчивую пассажирку

Пассажирка не хотела выходить из салона без сотрудников МВД. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

После праздничного салюта ко Дню города сотрудникам отдела полиции № 6 пришлось доставать из такси придирчивую пассажирку. Девушка отказалась покидать салон автомобиля без наряда, а ждать прибытия ППСП после праздника было затруднительно. Поэтому водитель сам приехал к ОП № 6 на улице Латвийской.

- Относитесь, как к быдлу, - заявила предположительно пьяная пассажирка.

Мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД.

- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции номер 6. Прибывшие на место сотрудники полиции, помогли разрешить конфликтную ситуацию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - пояснили «КП-Екатеринбург» в УМВД.

Ранее мы рассказывали, как водителя такси ограбил один из пассажиров. У мужчины украли телефон, а потом с карты его дочери сняли 4 000 рублей.