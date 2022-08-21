«Относитесь, как к быдлу»: в Екатеринбурге полицейским пришлось доставать из такси придирчивую пассажирку

Пассажирка не хотела выходить из салона без сотрудников МВД. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
После праздничного салюта ко Дню города сотрудникам отдела полиции № 6 пришлось доставать из такси придирчивую пассажирку. Девушка отказалась покидать салон автомобиля без наряда, а ждать прибытия ППСП после праздника было затруднительно. Поэтому водитель сам приехал к ОП № 6 на улице Латвийской.
- Относитесь, как к быдлу, - заявила предположительно пьяная пассажирка.
Мы обратились за комментарием в пресс-группу УМВД.
- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции номер 6. Прибывшие на место сотрудники полиции, помогли разрешить конфликтную ситуацию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - пояснили «КП-Екатеринбург» в УМВД.
Ранее мы рассказывали, как водителя такси ограбил один из пассажиров. У мужчины украли телефон, а потом с карты его дочери сняли 4 000 рублей.