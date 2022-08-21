В Екатеринбурге пассажир такси ограбил водителя и его дочь

С банковской карты девушки перевели 4 000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге разыскивают вора, который ограбил водителя такси. Все произошло днем 19 августа. У 57-летнего Андрея из салона вытащили смартфон, через который он выводил честно заработанные деньги. Вот только номер телефона был привязан не к его счету, а к банковской карте дочери. 25-летняя девушка заметила пропажу денег вечером.

- С карты сняли 4 000 рублей. Девушка связалась с отцом и узнала, что его обокрали. Пришлось заблокировать сим-карту, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Полиции удалось оперативно вычислить, номер карты были переведены деньги. А также номер телефона предполагаемого вора.

Напомним, что полиция Екатеринбурга продолжает выявлять мошенников, действующих по схеме «ваш родственник попал в ДТП».