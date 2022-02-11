В Екатеринбурге задержали мошенника, действовавшего по схеме «родственник попал в ДТП»

Афериста поместили под стражу. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Екатеринбурге полиция задержала 25-летнего мошенника, который обманывал пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По такой схеме аферисты обычно звонят в вечернее и ночное время. Они сообщают пенсионерам, что их близкие родственники попали в ДТП с тяжкими последствиями. При этом в такой истории родным грозит уголовная ответственность.

Вымогатели представляются обычно следователями или сотрудниками правоохранительных структур и просят несколько миллионов рублей. Пожилые люди говорят, что у них нет такой суммы. Тогда мошенники соглашаются на деньги, которые есть.

Жертвой этой схемы стала 87-летняя бабушка, которая живет в одной из квартир на улице Маршала Жукова. Ей позвонил аферист и сообщил о трагедии. Пенсионерка растерялась и не позвонила родным. У нее было 600 тысяч рублей, которые она отдала прибывшему курьеру. Только когда он ушел, она связалась со своей дочерью и выяснила, что никакой аварии не было. Родные бабушки обратились в полицию.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось задержать молодого человека, который дал признательные показания и уже раскаялся в содеянном. Любителем подзаработать на чужом горе оказался 25-летний ранее не судимый житель Екатеринбурга с подходящей фамилией Бухаров, - рассказал Горелых.

На него завели уже уголовное дело за мошенничество. Екатеринбуржца поместили под стражу.