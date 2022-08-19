В 2022 году по улицам города начнут курсировать уже восемь трамваев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила отказались закупать низкопольные трамваи, отдавав предпочтение более старым моделям 71-412, уровень низкого пола которых составляет лишь 35%. По словам мэра города Владислава Пинаева, решение было принято 16 августа на заседании регионального правительства.

- Благодаря поддержке губернатора Нижнему Тагилу выделено 830 миллионов рублей на покупку городского электротранспорта в рамках национального проекта «Экология», - написал на своей странице ВКонтакте глава Нижнего Тагила.

В 2022 году по улицам города начнут курсировать уже восемь трамваев, а в 2023 на рельсы встанут еще четыре.

Ранее мы писали, что власти Нижнего Тагила подарят Краснотурьинску трамвай 1984 года. Согласно постановлению, подписанному мэром города и опубликованному на сайте Администрации, транспорт стоимостью больше 132 тысяч рублей передается Краснотурьинску бесплатно.