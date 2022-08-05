Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила подарят Краснотурьинску трамвай 1984 года. Согласно постановлению, подписанному мэром города и опубликованному на сайте Администрации, транспорт стоимостью больше 132 тысяч рублей передается Краснотурьинску бесплатно.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июня поручил передать екатеринбуржский трамвай Краснотурьинску. По данный регионального Департамента информационной политики, эту идею поддержал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Напомним, что в Краснотурьинске на улице Попова ночью, 21 марта 2022 года сгорел трамвай. Тушить его выезжали 11 человек личного состава МЧС и две единицы техники.