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Общество5 августа 2022 14:42

Власти Нижнего Тагила подарят Краснотурьинску трамвай

Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

Постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижнего Тагила подарят Краснотурьинску трамвай 1984 года. Согласно постановлению, подписанному мэром города и опубликованному на сайте Администрации, транспорт стоимостью больше 132 тысяч рублей передается Краснотурьинску бесплатно.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 июня поручил передать екатеринбуржский трамвай Краснотурьинску. По данный регионального Департамента информационной политики, эту идею поддержал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Напомним, что в Краснотурьинске на улице Попова ночью, 21 марта 2022 года сгорел трамвай. Тушить его выезжали 11 человек личного состава МЧС и две единицы техники.