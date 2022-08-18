Единый билет в трамваях Нижнего Тагила появится осенью

Единый билет введут в середине сентября или начале октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трамваях Нижнего Тагила осенью 2022 года появится единый билет. Горожане смогут оплачивать проезд один раз, даже если пересаживаются на другой маршрут. Об этом на совещании по транспортным вопросам сообщил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

- Мы нашли то, что нас полностью устраивает. И мы готовы с середины сентября или начала октября перейти на пересадочную систему, - приводит его слова TagilCity.ru.

Темнов добавил, что единый билет прорабатывается уже два года. Он признался, что разработчики столкнулись с трудностями при создании программного обеспечения. Однако оно появилось и прошло тестирование.

Также на этом совещании перевозчики выступили за повышение проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила с 22 до 26 рублей. Директор компании «Тагилавтосервис» Максим Романов отметил, что в городе самый низкий тариф в Свердловской области. Он подчеркнул, что нужно обновлять автопарк, но на это нет денег.