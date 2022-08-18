В Нижнем Тагиле проезд могут повысить до 26 рублей

Кроме того, обсуждалось появление в маршрутках безналичной оплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перевозчики выступили за повышение проезда в общественном транспорте с 22 до 26 рублей. Об этом они заявили на совещании с мэром Владиславом Пинаевым, сообщает ИА «Все новости».

Директор компании «Тагилавтосервис» Максим Романов отметил, что в Нижнем Тагиле самый низкий тариф в Свердловской области. Он подчеркнул, что нужно обновлять автопарк, но на это нет денег. Из-за этого перевозчики в очередной раз будут подавать документы на повышение стоимости проезда в Региональную энергетическую комиссию. Романов заявил, что 26 рублей их бы устроили.

Кроме того, на совещании обсуждали появление в маршрутках безналичной оплаты. Однако ввести «безнал» при нынешнем тарифе невозможно. Ведь за каждую транзакцию по карте банк забирает себе процент.

- Здесь мы ваши союзники, готовьте пакеты документов. Безнал нужен! Возникают вопросы, почему нет в маршрутках безнала, - обратился к перевозчикам Пинаев.