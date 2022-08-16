В Екатеринбурге 10 человек эвакуировались из задымленного подъезда во время пожара в пятиэтажке

Информация о пострадавших в пожаре уточняется. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге 10 человек эвакуировались из задымленного подъезда во время пожара в жилой пятиэтажке. Спасатели получили сигнал о происшествии в переулке Асбестовский 03:11 по местному времени. Как оказалось, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

- Повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 10 человек личного состава. Уже в 03:31 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информация о пострадавших в пожаре уточняется. Ранее стало известно, что в поселке Первомайский, который находится под Сысертью, произошел крупный пожар. У местного жителя загорелся дом площадью 200 «квадратов», а также иномарка Toyota Land Cruiser.