Под Сысертью у хозяина сгорели дом и машина

На место оперативно приехали пять пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Первомайский, который находится под Сысертью, произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 15 августа в 06:11.

- На площади 200 квадратных метров повреждены внутренняя отделка, перегородки, перекрытие первого и второго этажей, чердачное перекрытие частного жилого дома, поврежден кузов автомобиля «Toyota Land Cruiser», - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали пять пожарных машин и 15 спасателей, которые потушили пламя в 08:47, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 12:37. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском на Комсомольском бульваре загорелась иномарка Mitsubishi Lancer. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 5 августа в 19:04.