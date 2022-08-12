На месте старинной усадьбы в Екатеринбурге появятся многоэтажки

В документе утверждается межевание территории в квартале улиц Карла Маркса, Луначарского, Куйбышева и Мамина-Сибиряка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте дома Волкова разрешили построить жилые многоэтажки. Мэр Алексей Орлов подписал постановление о смене статуса земли.

В документе утверждается межевание территории в квартале улиц Карла Маркса, Луначарского, Куйбышева и Мамина-Сибиряка. Дом Волкова имеет статус культурного наследия. Теперь земля под ним получила статус «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месте бывшего трамвайно-троллейбусного завода «Электротранс» построят жилой комплекс. Там появятся семь домов высотой от семи до девяти этажей. Также застройщик сделают зеленый бульвар и благоустроит набережную. ЖК расположится в границах улиц Пехотинцев, Таватуйская, Сортировочная и Новая.