На месте бывшего завода на Сортировке построят семь жилых домов

ЖК расположится в границах улиц Пехотинцев, Таватуйская, Сортировочная и Новая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте бывшего трамвайно-троллейбусного завода «Электротранс» построят жилой комплекс. Об этом сообщает застройщик «Брусника».

- Подробности проекта мы пока раскрывать не будем. Скажем лишь, что он предполагает строительство замкнутых среднеэтажных кварталов с закрытыми дворами и детского сада, организацию зеленого бульвара, площади и дождевых садов, - говорится в сообщении.

ЖК расположится в границах улиц Пехотинцев, Таватуйская, Сортировочная и Новая. Девелопер намекнул, что также займется благоустройством набережной реки Ольховка.

В «Бруснике» «КП-Екатеринбург» рассказали, что в жилой комплекс войдут семь домов. Здания будут высотой от семи до девяти этажей.

Ранее сало известно, что уральский предприниматель Сергей Флеганов построит две жилые высотки рядом с железнодорожной станцией Шарташ. ЖК развернется на земельном участке в 8,9 тысяч квадратных метров. В каждой высотке будет по 25 этажей.