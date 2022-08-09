Бизнесмен Флеганов построит жилые высотки рядом со станцией Шарташ

Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию 30 мая 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский предприниматель Сергей Флеганов построит две жилые высотки рядом с железнодорожной станцией Шарташ. Проектом займется специализированный застройщик «Премьерстрой», бенефициаром которого и является бизнесмен. Это следует из информации на сайте ДОМ.РФ.

Здания появятся по адресу Куйбышева, 100. Жилой комплекс развернется на земельном участке в 8,9 тысяч квадратных метров. В каждой высотке будет по 25 этажей. Помимо жилых помещений в домах будут офисы. Также застройщик планирует сделать одноуровневую подземную автостоянку.

В жилом комплексе будут расположены 423 квартиры. Из них 188 – однокомнатные, 141 – двухкомнатные и 94 – «трешки». Здания рассчитаны на 793 человек.

При этом подъезд к высоткам будет организован с улицы Куйбышева и со стороны переулка Шорный. Во дворе сделают детские площадки, а также зоны для отдыха и занятий спортом. Жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию 30 мая 2024 года. Строительство обойдется в 1,7 миллиарда рублей.