В Екатеринбурге велосипедист-извращенец нарвался на девушку-каратистку

Инцидент произошел на Эльмаше недалеко от отделения полиции на улице Баумана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге велосипедист-извращенец, который шлепает прохожих женщин по попе, нарвался на девушку, знающую приемы карате. Горожанка дала отпор мерзавцу. Она вывихнула ему челюсть и сломала нос.

- Я бросила в него сумку, попала по колесам, он упал. Поскольку я ходила на карате, я схватила его и ударила, после чего вызвала полицию. Вместе мы отправились в отделение, - рассказала девушка порталу E1.RU.

Инцидент произошел на Эльмаше недалеко от отделения полиции на улице Баумана. Горожанка сообщила, что хотела написать заявление, но у нее его не приняли из-за недостаточной доказательной базе.

Кроме того, проблемы с законом могут быть у самой девушки, ведь она нанесла телесные повреждения мужчине. В городском УМВД «КП-Екатеринбург» рассказали, что выясняют все обстоятельства.

Ранее в Екатеринбурге девушки начали массово жаловаться на велосипедиста-извращенца. По их словам, парень обычно подъезжает сзади и шлепает по попе. Молодой человек напугал уже не одну девушку. Причем замечали его на разных улицах, как ранним утром, так и поздним вечером.