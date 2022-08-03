После массовых жалоб на странного велосипедиста полиция начала проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге девушки массово жалуются на велосипедиста-извращенца. По их словам, парень обычно подъезжает сзади и начинает внезапно распускать руки. Молодой человек напугал уже не одну девушку. Причем замечали его на разных улицах, как ранним утром, так и поздним вечером.

- Парень подъезжает сзади и погладил по спине, потом начал трогать заднюю точку, - поделилась подписчица группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Я свернула в испуге на другой тротуар, он поехал за мной, я побежала от него, достала телефон, начала снимать, он хотел забрать, я забежала в метро, выбегаю в другой выход, он уже стоял меня там ждал, я забежала обратно и позвонила маме, она прибежала за мной.

Также она рассказала, что подобная история произошла с ее подругой. Молодой человек сжимал ее руками так, что она с трудом вырвалась. Девушки обратились в полицию.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу «КП-Екатеринбург» рассказали, что сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции номер 5. Сотрудниками полиции проводится проверка.