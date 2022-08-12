На ЕКАД в ДТП пострадал водитель КАМАЗа

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На ЕКАД в пятницу, 12 августа в ДТП пострадал водитель КАМАЗа. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга.

- Водитель фуры поднимается с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Новокольцовского тракта, при выезде на ЕКАД при перестроении допускает столкновение с попутно движущимся грузовиком Isuzu, который двигался по ЕКАД со стороны Березовского в сторону Новокольцовского тракта, - рассказали в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Водитель КАМАЗа доставлен в лечебное учреждение.

Напомним, в Екатеринбурге 10 августа около поселка Шабровский женщина за рулем Renault Sandero не справилась с управлением и на скорости улетела в кювет. Она ехала с ребенком. Они оба были госпитализированы. 43-летняя женщина-водитель получила травмы головы и позвоночника, мальчик -резаную рану ноги.