В Екатеринбурге перевернулась машина с мамой и ребенком внутри

От серьезных травм ребенка спас автомобильный бустер. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге, около поселке Шабровский, произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 10 августа в 18:00 женщина за рулем Renault Sandero не справилась с управлением и на скорости улетела в кювет, где и перевернулась машина.

- В результате ДТП пострадали 43-летняя женщина-водитель со стажем вождения 7 лет, которую госпитализировали с травмами головы и позвоночника, и несовершеннолетний пассажир - мальчик 6 лет, который с резаной раной ноги доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД.

От серьезных травм ребенка спас автомобильный бустер. Сейчас он уже находится дома.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге днем 10 августа Volkswagen Golf сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло на улице Вильгельма де Геннина, сообщает городское ГИБДД.