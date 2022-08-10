В Екатеринбурге иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

Ребенок при пересечении дороги не спешился с велосипеда и не посмотрел по сторонам. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге днем 10 августа Volkswagen Golf сбил 8-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло на улице Вильгельма де Геннина, сообщает городское ГИБДД.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по дворовой территории по улице Вильгельма де Геннина со стороны Павла Шаманова в сторону Краснолесья, допустил наезд на велосипедиста, - говорится в сообщении.

Мальчик выехал справа налево по ходу движения из-за стоящих машин. Ребенка со сломанным зубом и ушибом руки доставили в больницу. Мама мальчика рассказала, что сын при пересечении дороги не спешился с велосипеда и не посмотрел по сторонам.

За рулем иномарки был 37-летний мужчина. Его стаж вождении составляет 19 лет. Водитель объяснил, что он ехал по двору, как вдруг из-за припаркованных машин выехал мальчик.