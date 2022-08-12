Во время четвертого этапа опрессовок в Екатеринбурге выявили 15 повреждений

Ремонтные бригады уже приступили к их устранению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время четвертого и последнего в этом году этапа опрессовок в Екатеринбурге выявили 15 повреждений. Испытания трубопроводов проходили с 8 по 12 августа с использованием охлажденной воды.

- Это определено техническими и нормативными требованиями, - рассказали в ЕТК. - Испытания проводились давлением выше рабочего без отключения горячего водоснабжения.

Повреждения были выявлены на Гурзуфской, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных командиров и Бакинских комиссаров. Ремонтные бригады уже приступили к их устранению.

В этом году также запланированы опрессовки локальных зон. Они пройдут на небольших участках сетей с помощью передвижных установок и роботизированного комплекса без отключений горячего водоснабжения.

Напомним, во время третьего этапа опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений.