Во время третьего этапа опрессовок выявили 25 повреждений

Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время третьего этапа опрессовок специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании выявили 25 повреждений в районе улиц Волгоградская, Амундсена, С. Дерябиной, Токарей, Горького, Сиреневый бульвар, Черепанова, Уральская, Смазчиков, Долорес Ибаррури, Толмачева.

- Опрессовки проводились с использованием охлажденной воды, что определено техническими и нормативными требованиями. Испытания проводились давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячего водоснабжения, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

Напомним, во время второго этапа опрессовок в Екатеринбурге было выявлено семь повреждений в районе улиц Панельная, Ткачей, Таганская, Баумана, Победы, Красина и Старых Большевиков.

Четвертый этап опрессовок пройдет с 9 по 12 августа.