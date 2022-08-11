В Екатеринбурге иностранец нашел банковскую карточку и стал уголовником

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратился мужчина с просьбой найти злоумышленника, который обнаружил его потерянную банковскую карту и списал с нее четыре тысячи рублей. Как сообщает УМВД города, в последний раз заявитель расплачивался картой в одном из павильонов ВИЗе.

- В дальнейшем сотрудники уголовного розыска ОП № 9 установили подозреваемого в хищении денег с карты заявителя. Им оказался ранее несудимый уроженец одной из союзных республик 1997 года рождения, - рассказали в полиции.

Задержанный пояснил, что нашел «пластик» на улице и решил воспользоваться возможностью и украсть деньги. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Ему грозит срок до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в полицию Екатеринбурга обратилась старушка, она заявила, что кто-то нашел ее потерянную пластиковую карту и потратил с нее девять тысяч рублей.