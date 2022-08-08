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Происшествия8 августа 2022 15:32

В Екатеринбурге мужчина нашел чужую банковскую карту и расплатился ей в продуктовом

«Пластик» принадлежал пенсионерке
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Злоумышленника оперативно задержали.

Злоумышленника оперативно задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась старушка, она заявила, что кто-то нашел ее потерянную пластиковую карту и потратил с нее девять тысяч рублей.

- Также заявительница добавила, что днем ранее расплачивалась картой на улице Металлургов в табачном киоске, а спустя час обнаружила пропажу платежки, - рассказали в УМВД города.

Злоумышленника оперативно задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в преступлении, пояснив, что нашел карту у гипермаркета и решил ее содержимое потратить на продукты.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», ему грозит срок до шести лет лишения свободы.