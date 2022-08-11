На место выезжали четыре единицы пожарной техники и 10 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше днем, 11 августа вспыхнула квартира в многоэтажке на Фрезеровщиков, 39 а. Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра. Спасатели из задымленного подъезда при помощи масок дыхательных аппаратов вывели трех человек, один из них был передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 11 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. В квартире горели личные вещи.

На место выезжали четыре единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Причину пожара будут устанавливать пожарные дознаватели.

Напомним, 10 августа из горящей многоэтажки на проспекте Космонавтов эвакуировались 10 человек. На площади шесть квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество в квартире на балконе, расположенном на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.