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Происшествия11 августа 2022 10:29

На Эльмаше вспыхнула квартира в многоэтажке

На место выехали пожарные
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На место выезжали четыре единицы пожарной техники и 10 человек личного состава

На место выезжали четыре единицы пожарной техники и 10 человек личного состава

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше днем, 11 августа вспыхнула квартира в многоэтажке на Фрезеровщиков, 39 а. Огонь охватил площадь в четыре квадратных метра. Спасатели из задымленного подъезда при помощи масок дыхательных аппаратов вывели трех человек, один из них был передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области. - В течение 11 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. В квартире горели личные вещи.

На место выезжали четыре единицы пожарной техники и 10 человек личного состава. Причину пожара будут устанавливать пожарные дознаватели.

Напомним, 10 августа из горящей многоэтажки на проспекте Космонавтов эвакуировались 10 человек. На площади шесть квадратных метров оказалось повреждено домашнее имущество в квартире на балконе, расположенном на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.