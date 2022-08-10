В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировались 10 человек

На место оперативно приехали пять пожарных машин. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки на проспекте Космонавтов эвакуировались 10 человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 10 августа в 17:52.

- На площади шести квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на балконе, расположенном на пятом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали пять пожарных машин и 16 спасателей, которые потушили огонь в 18:08, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 18:50. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожарные Екатеринбурга потушили крупный пожар на переулке Скоростной. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.