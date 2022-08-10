Московский суд рассмотрит дело схиигумена Сергия по существу

Заседание пройдет 16 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский суд Бабушкинского района рассмотрит по существу уголовное дело схиигумена Сергия и Всеволода Могучева. По словам представителей подсудимых, заседание пройдет 16 августа в 14:00.

Напомним, что 30 ноября 2021 года в Измайловском районном суде Москвы вынесли приговор бывшему схиигумену Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом Сергию (Николаю Романову).

С конца декабря прошлого года отец Сергий находится в столичном СИЗО, его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушение права на свободу вероисповедания. Сторона обвинения запросила для него четыре года колонии общего режима.