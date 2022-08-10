Екатеринбурженка врезалась в стеклянную дверь и отсудила деньги у ТЦ за сломанный нос

Ответчик пробовал оспорить решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга врезалась в стеклянную дверь в торговой галерее «Красный леопард», сломала нос и отсудила за это 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Летом 2021 года Анастасия И. пришла на косметическую процедуру в торговую галерею «Красный леопард». После посещения салона женщина шла по коридору в сторону лифтов, освещение было слабым и она не заметила стеклянную дверь, расположенную на выходе, - говорится в сообщении.

У женщины пошла из носа кровь, начались головокружение и тошнота. Врачи диагностировали перелом носа.

Помещение торговой галереи «Красный леопард», где это произошло, принадлежит ООО «ВторМетУрал». Анастасия подала иск. Она требовала взыскать компенсацию морального вреда, 55,4 тысячи рублей за расходы на лечение, компенсировать пять тысяч рублей за испорченное платье, возместить 600 рублей расходов на транспорт и 500 рублей за лекарства.

Чкаловский районный суд частично удовлетворил иск. С ООО «ВторМетУрал» взыскали 20 тысяч рублей компенсации и 500 рублей на расходы на почту и копировальные услуги. Ответчик обжаловал это решение, аргументируя, что Анастасия сама виновата в своей невнимательности.

Судебная коллегия обнаружила, что в торговой галерее не был знаков указывающих на выход, которые должны быть по ГОСТу. Кроме того, свидетели подтвердили, что вечером стеклянную дверь плохо видно, и у посетителей часто бывают с ней проблемы. На основании этого областной суд оставил решение без изменений.