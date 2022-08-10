Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении выросли на 9% в январе-июле

Фото из архива РЖД

В том числе груженых контейнеров отправлено 61,2 тыс. ДФЭ (+5,8%).

В целом с начала года во всех видах сообщения было перевезено 253,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Количество груженых контейнеров составило 180,9 тыс. ДФЭ (перевезено 3,3 млн тонн грузов). Положительную динамику показали:

нефть и нефтепродукты – 17,7 тыс. ДФЭ (+0,5% к январю – июлю 2021 года);

бумага – 17,6 тыс. (+1,3%);

огнеупоры – 4,4 тыс. (+10%);

метизы – 4,4 тыс. (10%);

строительные грузы – 3,4 тыс. (+10,9%);

зерно – 682 (рост в 2,5 раза);

химические и минеральные удобрения – 476 (рост в 5,5 раз);

руда цветная и серное сырье – 447 (рост в 1,8 раза);

торф и торфяная продукция – 386 (рост в 38 раз);

промышленное сырье и формовочные материалы – 261 (рост в 1,3 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» за семь месяцев было перевезено 3 млн 722 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении в январе-июле отправлено 1 млн 461 тыс. ДФЭ (+4,6%).

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.