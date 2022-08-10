Трагедия произошла на территории СНТ «Ясная поляна» Фото: Инцидент Екатеринбург

Под Екатеринбургом в водоеме на территории СНТ «Ясная поляна» утонул молодой парень. Трагедия произошла 9 августа. Очевидцы рассказали, что водоем не был оборудован для купания.

- В водоеме на территории СНТ «Ясная поляна», на пересечении Серовского тракта и ЕКАД, утонул молодой парень, - рассказала подписчица группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Плавал с отцом, который не смог вытащить сына, ушедшего на дно из-за судороги.

По словам женщины, парню было около 20 лет. Тело погибшего смогли достать не сразу.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области, следственным отделом по Верхней Пышме проводится проверка. Тело парня отправили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Кроме того, проводился осмотр места происшествия, опрашивались очевидцы.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что смерть молодого человека не носит криминального характера.