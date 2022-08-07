Ольга Бузова застряла в аэропорту Сочи и пожаловалась на задержку рейса до Екатеринбурга

Фото: Фото: аккаунт Ольги Бузовой в Inastagram* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

Певица и экс-ведущая скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова ждет вылета в Екатеринбург. Бузова – хэдлайнер музыкального фестиваля Summer Fest. Вылететь певица сможет не меньше, чем через три часа. Об этом Ольга Бузова написала в своем Instagram*.

- Рейс в Екатеринбург задержали на три часа. Смысл спать в отеле, если можно поспать на диване в аэропорту. Понедельник — день тяжелый, но я справлюсь, ведь я так хочу к вам, Екатеринбург. Я выступаю для вас в 21:30 и очень жду нашей встречи. Ваша Оля», - делится с пользователями соцсети Ольга Бузова.

Напомним, поп-исполнители собрались на двухдневном фестивале Summer Fest. За два дня на нем выступят 18 групп. Концерты проходят на площадке в одном из павильонов «Екатеринбург-ЭКСПО».

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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