В Екатеринбурге на парковке сгорели два автомобиля

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели потушили полыхающие автомобили – отечественную легковушку Lada Granta и иномарку BMW X5. Пожар произошел утром, 7 августа на парковке по улице Цвиллинга. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огонь охватил автомобили рано утром, в 04:41.

- На площади 12 квадратных метров сгорели автомобиль Lada Granta и BMW X5. Повреждены кузовы автомобилей Kia Rio и Volkswagen Sharan. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, и семь человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огонь пожарные потушили за 21 минуту. Разобрать сгоревшие автомобили сотрудники МЧС смогли только к 6 утра. Причины возгорания выясняются. В начале июля в Первоуральске на парковке загорелись сразу три автомобиля, которые были припаркованы в одном месте. По предварительной информации, из-за пожара никто не пострадал.