В Первоуральске средь бела дня сгорели три машины, припаркованные в одном месте

На место ЧП прибыли две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятом часу дня на улице Урицкого в Первоуральске начался пожар. Там загорелись три автомобиля - «ВАЗ 2110», Honda Legend и Audi 100. Огонь распространился на площадь в семь квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.