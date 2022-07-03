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Происшествия3 июля 2022 13:48

В Первоуральске средь бела дня сгорели три машины, припаркованные в одном месте

Никто из людей не пострадал
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На место ЧП прибыли две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

На место ЧП прибыли две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятом часу дня на улице Урицкого в Первоуральске начался пожар. Там загорелись три автомобиля - «ВАЗ 2110», Honda Legend и Audi 100. Огонь распространился на площадь в семь квадратных метров.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.