В ГИБДД рассказали подробности аварии в Нижнем Тагиле, в которой погибла женщина

Водитель Audi заверил, что ехал на зеленый сигнал светофора Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП у дома № 22 по улице Крымской утром, 6 августа, в Нижнем Тагиле погибла 73-летняя женщина. В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии.

- По предварительным данным, 75-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, следуя по Южному подъезду на регулируемом перекрестке автодороги Южный подъезд - Гагарина при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi А4 под управлением 34-летнего мужчины, двигающемся в прямом направлении со стороны села Николо-Павловское в сторону Нижнего Тагила, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Audi сотрудников ГИБДД заверил, что ехал на зеленый сигнал светофора по Южному подъезду, когда неожиданно слева выехал ВАЗ.

После ДТП водителя отечественной легковушки доставили в ГБУЗ СО Демидовская городская больница с тупой травмой живота в шоковом состоянии. Также госпитализирована 46-летняя женщина - у нее сотрясение мозга, ушибы и ссадины и 14-летняя девочка с тупой травмой живота и сотрясением.

Водитель автомобиля ВАЗ имеет стаж вождения 41 год, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался, мужчина, находившийся за рулем иномарки имеет стаж вождения 16 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался один раз.