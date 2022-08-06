Пострадавших доставали из искореженной машины сотрудники поисково-спасательной группы Фото: группа ВКонтакте Тагильский спасатель

В Нижнем Тагиле на перекрестке южного обхода и улицы Гагарина утром, 6 августа, произошло серьезное ДТП, в котором погибла 73-летняя женщина. Она ехала на переднем сидении ВАЗ, водитель которой столкнулся с Audi. Еще три человека получили травмы.

- Травмы получили два пассажира автомобиля ВАЗ - женщина и 14-летняя девочка и водитель отечественного автомобиля, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: группа ВКонтакте Тагильский спасатель

В центре защиты населения Нижнего Тагила уточнили, что у женщины переломы, у девочки - сильные ушибы. Пострадавших доставали из искореженной машины сотрудники поисково-спасательной группы при помощи гидравлического оборудования.

По предварительным данным, водитель ВАЗ в момент аварии поворачивал, а Audi ехала прямо.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия и выясняют обстоятельства и причины произошедшего, а также устанавливают личности участников ДТП. Для этого они опрашивают очевидцев.

Позже сотрудники Госавтоинпекции рассказали подробности смертельной аварии.

Напомним, под Екатеринбургом 5 августа в столкновении с фурой погиб 26-летний водитель Hyundai.