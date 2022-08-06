Огонь распространился на площади 20 квадратных метров Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге утром, 6 августа, пожарные спасли женщину из горящей девятиэтажки на Щорса, 30. Ее передали медикам бригады скорой помощи.

- В 10:18 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров горели личные вещи в квартире на седьмом этаже, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 11:01. На месте работают 21 человек личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, днем 5 августа произошел пожар в жилом девятиэтажном доме на улице Фрунзе, 93. На площади 30 квадратных метров горели личные вещи в квартире на третьем этаже. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 10 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, спасатели передали одного человека врачам скорой помощи.