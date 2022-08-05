В Екатеринбурге загорелась жилая девятиэтажка

На месте работают 11 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге днем 5 августа произошел пожар в жилом девятиэтажном доме на улице Фрунзе, 93. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 30 квадратных метров горят личные вещи в квартире на третьем этаже. В настоящее время пожар локализован, - сообщили там.

На месте работают 11 спасателей. Также задействовано четыре единицы техники. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 10 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, спасатели передали одного человека врачам скорой помощи. Пока что неизвестно, пострадал он или нет.

Ранее, утром 5 августа, в Екатеринбурге пожарные из горящей двухэтажки на Патриса Лумумбы спасли двух человек. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров и повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже.