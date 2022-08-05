Пожарные локализовали огонь в 11:35 Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге пожарные из горящей двухэтажки на Патриса Лумумбы спасли двух человек. Пожар произошел в пятницу утром, 5 августа. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров и повредил домашнее имущество в квартире на втором этаже.

- В 11:03 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 12 человек, из них два ребенка, спасены два человека, из них один ребенок, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Данных о пострадавших нет. Пожарные локализовали огонь в 11:35. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 12:33.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава.