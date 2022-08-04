Дорожники рассказали, как объехать перекрытия во время марафона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за марафона «Европа-Азия» в воскресенье, 7 августа перекроют часть Пермского тракта. Все дело в том, что отрезок маршрута бегунов пролегает с 352 по 343 километр федеральной трассы Р-242. Этот отрезок проезжей части в сторону Перми с 09:30 до 14:00 будет перекрыт для транспорта.

- Объезд перекрытого отрезка федеральной трассы будет возможен по Старо-Московскому тракту, выезд через Объездную автомобильную дорогу Екатеринбурга (съезд расположен на км 352 трассы Р-242, возвращение на федеральную трассу - через Старые Решеты - км 337), - рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».

Также на 344 километре трассы находится обелиск «Европа-Азия», финальная точка бегового маршрута. Об этом пишет ИА "Уральский меридиан".

Ожидается, что в этом году участие в марафоне примут более 6 тысяч человек из 363 городов и 55 регионов России. Из-за бегунов перекроют движение транспорта также в Екатеринбурге. Мы публиковали список улиц, где нельзя будет проехать во время марафона.