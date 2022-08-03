Участие в марафоне примут легкоатлеты из 363 городов и 55 регионов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в воскресенье, 7 августа, пройдет марафон «Европа-Азия». Ожидается, что в этом году участие в нем примут легкоатлеты из 363 городов и 55 регионов России. Из-за бегунов в центре города и на ВИЗе на нескольких улицах перекроют движение транспорта. Это нужно для безопасности спортсменов.

Публикуем список улиц, где нельзя будет проехать:

- по нечетной стороне Бориса Ельцина от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи с 06:00 6 августа до 16:00 7 августа,

- по Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта и по 8 Марта от Бориса Ельцина до Химиков с 06:00 до 15:00 в день марафона - 7 августа,

- по 8 Марта от Химиков до Ленина, по Ленина от 8 Марта до Мира, по Мира от Малышева до Первомайской, по Царской от Николая Никонова до Толмачева, по Толмачева от Царской до Ленина с 08:00 до 11:00 7 августа,

- по Ленина от Репина до 8 Марта, по Репина от Ленина до нечетной стороны Татищева, по нечетной стороне Татищева от Репина до Пирогова, по Пирогова от Татищева до Крауля, по Крауля от Пирогова до Мельникова, по Мельникова от Крауля до Репина, по Репина от Мельникова до Металлургов, а также по четной стороне Металлургов от Репина до Р-242 Пермь - Екатеринбург с 08:00 до 15:00 7 августа.

Помимо ограничений на проезд на время марафона в городе будет действовать запрет на торговлю алкоголем в местах проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.

Отметим, что в субботу, 6 августа, в Екатеринбурге пройдут сразу два массовых велозаезда. Для удобства дороги до полудня будут перекрыты. Мы рассказывали, где нельзя будет проехать.