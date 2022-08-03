В Нижнем Тагиле открыли съезд с моста на Циолковского на улицу Серова

Пока движение открыто по одной заасфальтированной полосе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открыли съезд с путепровода на Циолковского на улице Серова. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Открытие моста запланировано на август 2022 года. Сейчас там прокладывают вторую линию трамвайных путей. Пока движение открыто по одной заасфальтированной полосе.

Ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев съездил в Нижний Тагил и проверил, как идет ремонт на мосту на Циолковского. Также глава региона потребовал от глав муниципалитетов и подрядчиков провести все ремонты без простоев. Кроме того, Куйвашев поручил по возможности сдать мост в более сжатые сроки.

Помимо этого губернатор попросил поставить на объекте камеры, по которым можно было бы в режиме онлайн следить за работами.