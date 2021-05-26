Евгений Куйвашев предложил установить камеры на местах ремонта мостов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области посетил Нижний Тагил и проверил, как продвигаются ремонтные работы на мосту на Циолковского. Глава региона потребовал от глав муниципалитетов и от подрядчиков провести все ремонты без простоев, по возможности – в более сжатые сроки, чтобы горожанам как можно меньше пришлось испытывать неудобства из-за перекрытий.

- Понимаю, что это вызывает недовольство горожан: пробки, сложные объезды. Поэтому на каждом объекте я попросил поставить онлайн-камеры с выходом на городские порталы. Люди должны видеть, что работа кипит, - отметил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Напомним, масштабный ремонт моста в Нижнем Тагиле - это не единственный пример крупной реконструкции. Сейчас работы идут сразу на нескольких объектах в Екатеринбурге: это Макаровский мост, мосты на улицах Блюхера и Бебеля.