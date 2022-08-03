Мэр Екатеринбурга протестировал кайт-серфинг и попал на видео

Орлову предложили встать на доску на воде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов протестировал кайт-серфинг. Дело в том, что рабочий день, 3 августа, у главы города начался на пляже Верх-Исетского пруда. Экстремалы, которые часто катаются здесь на кайтах, пожаловались градоначальнику на заваленные мусором пляжи. Алексей Орлов решил лично проинспектировать пляж, а заодно испытать кайт в деле.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов протестировал кайт-серфинг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орлову предложили встать на доску на воде. Но мэр не решился это сделать. Зато научился управлять парусом, с помощью которого спортсмены касаются по волнам.

- Мы договорились, что ребята дадут мне урок кайт-серфинга в зимнее время. Это всесезонный спорт, - отметил Алексей Орлов. - Летом катаются на водной глади. Зимой по льду на водоемах. Достаточно красивое и интересное зрелище. Обязательно хочу попробовать.

Экстремалы, которые часто катаются здесь на кайтах, пожаловались градоначальнику на заваленные мусором пляжи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старания мэра попали на видео. Судя по улыбке, он остался доволен уроком.

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