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Туризм3 августа 2022 7:01

Мэр Екатеринбурга протестировал кайт-серфинг и попал на видео

Встать на доску Алексей Орлов не решился, но парус на ветру подержал
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Орлову предложили встать на доску на воде

Орлову предложили встать на доску на воде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов протестировал кайт-серфинг. Дело в том, что рабочий день, 3 августа, у главы города начался на пляже Верх-Исетского пруда. Экстремалы, которые часто катаются здесь на кайтах, пожаловались градоначальнику на заваленные мусором пляжи. Алексей Орлов решил лично проинспектировать пляж, а заодно испытать кайт в деле.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов протестировал кайт-серфинг

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов протестировал кайт-серфинг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орлову предложили встать на доску на воде. Но мэр не решился это сделать. Зато научился управлять парусом, с помощью которого спортсмены касаются по волнам.

- Мы договорились, что ребята дадут мне урок кайт-серфинга в зимнее время. Это всесезонный спорт, - отметил Алексей Орлов. - Летом катаются на водной глади. Зимой по льду на водоемах. Достаточно красивое и интересное зрелище. Обязательно хочу попробовать.

Экстремалы, которые часто катаются здесь на кайтах, пожаловались градоначальнику на заваленные мусором пляжи

Экстремалы, которые часто катаются здесь на кайтах, пожаловались градоначальнику на заваленные мусором пляжи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старания мэра попали на видео. Судя по улыбке, он остался доволен уроком.

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