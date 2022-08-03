«Контейнеры надо ставить»: мэр Екатеринбурга снова недоволен состоянием пляжа на Верх-Исетском пруду

В среду он приехал на другой участок пляжа, который расположен на левом берегу Верх-Исетского пруда со стороны железнодорожной ветки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 3 августа 2022 года вновь оказался на пляже Верх-Исетского пруда. Неделю назад он осмотрел его после жалоб жителей на горы мусора и потребовал, чтоб районная администрация навела порядок.

Этот участок пляжа постоянно завален мусором Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в среду он приехал на другой участок пляжа, который расположен на левом берегу Верх-Исетского пруда со стороны железнодорожной ветки, уже по жалобе любителей кайт-серфинга. Спортсмены тоже пожаловались на грязь. И картина мэра города встретила, как и неделю назад - бутылки, упаковки от сока, чипсов и прочий мусор.

Алексей Орлов проинспектировал пляж Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Контейнеры надо ставить, - сказал Алексей Орлов, идя по пляжу. - Надо наводить здесь порядок вместе с той территорией, где неделю назад были. Можно платные услуги сделать, например прокат, как на нормальном пляже.

Глава города предложил квартальным периодически делать обход по пляжу, чтобы проверять его состояние.

- Основная проблема – содержание территории. Мы эту часть пруда оформили в муниципальную собственность месяц назад, - прокомментировал Алексей Орлов. - Сегодня мы решение приняли по ее санитарному содержанию. Эта территория будет использоваться сообществом нашего кайтсерфинга. Здесь будет формироваться хорошая зона отдыха для горожан.

Здесь могут появиться контейнеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но не обошлось и без приятных моментов. Любители кайт-серфинга провели главе города мастер класс, как казаться на доске под парусом.

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