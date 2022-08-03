Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 6:44

«Контейнеры надо ставить»: мэр Екатеринбурга снова недоволен состоянием пляжа на Верх-Исетском пруду

Мэра Алексея Орлова в очередной раз возмутил заваленный мусором пляж на Верх-Исетском пруду
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В среду он приехал на другой участок пляжа, который расположен на левом берегу Верх-Исетского пруда со стороны железнодорожной ветки

В среду он приехал на другой участок пляжа, который расположен на левом берегу Верх-Исетского пруда со стороны железнодорожной ветки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 3 августа 2022 года вновь оказался на пляже Верх-Исетского пруда. Неделю назад он осмотрел его после жалоб жителей на горы мусора и потребовал, чтоб районная администрация навела порядок.

Этот участок пляжа постоянно завален мусором

Этот участок пляжа постоянно завален мусором

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в среду он приехал на другой участок пляжа, который расположен на левом берегу Верх-Исетского пруда со стороны железнодорожной ветки, уже по жалобе любителей кайт-серфинга. Спортсмены тоже пожаловались на грязь. И картина мэра города встретила, как и неделю назад - бутылки, упаковки от сока, чипсов и прочий мусор.

Алексей Орлов проинспектировал пляж

Алексей Орлов проинспектировал пляж

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Контейнеры надо ставить, - сказал Алексей Орлов, идя по пляжу. - Надо наводить здесь порядок вместе с той территорией, где неделю назад были. Можно платные услуги сделать, например прокат, как на нормальном пляже.

Глава города предложил квартальным периодически делать обход по пляжу, чтобы проверять его состояние.

- Основная проблема – содержание территории. Мы эту часть пруда оформили в муниципальную собственность месяц назад, - прокомментировал Алексей Орлов. - Сегодня мы решение приняли по ее санитарному содержанию. Эта территория будет использоваться сообществом нашего кайтсерфинга. Здесь будет формироваться хорошая зона отдыха для горожан.

Здесь могут появиться контейнеры

Здесь могут появиться контейнеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но не обошлось и без приятных моментов. Любители кайт-серфинга провели главе города мастер класс, как казаться на доске под парусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думаю, я виновных накажу»: мэр Екатеринбурга раскритиковал мусорную свалку на визовском пляже. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал мусорную свалку на визовском пляже (подробнее)

Мэр Екатеринбурга раскритиковал пруд в дендропарке и мусор на метеогорке. Алексей Орлов пообещал привести в порядок дендропарк и метеогорку (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ