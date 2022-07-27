«Думаю, я виновных накажу»: мэр Екатеринбурга раскритиковал мусорную свалку на визовском пляже

На мусор, заполонивший пляж, главе города в телеграм-канале пожаловались жители Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пустые бутылки на песке, рваные пакеты, переполненные урны и россыпь окурков от сигарет. Таким сегодня предстал пляж Верх-Исетского пруда перед мэром Екатеринбурга в том месте, где к воде выходит улица Фролова. Во время объезда глава города решил заехать сюда, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится набережная.

- Здесь внеплановый заезд. Я прочитал комментарии горожан в своем телеграмм-канале о том, что здесь просто свалка. Своими глазами увидел, что это так, - рассказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга. - Это наше муниципальное подразделение. Определим виновных, тех, кто отвечает за эту территорию. К вечеру информацию мне передадут. Так быть не должно.

На пляже уже дважды наводили порядок волонтеры. Но мусор все равно вернулся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города отметил, что на этом пляже дважды проводили уборку волонтеры. Однако затем мусор все равно возвращался на пляж, так как наведенный порядок не поддерживался.

- Если у кого-то из наших муниципальных чиновников возникло мнение, что волонтеры теперь всегда будут обслуживать эту территорию, то это не так, - заметил Алексей Орлов. - Сделано доброе дело, поставлены лавочки. Элементарно необходимо хотя бы оборудовать здесь контейнерную площадку и следить за территорией, убирать мусор. Люди любят это место. Любят здесь отдыхать. А пляж в таком состоянии. Думаю, я виновных накажу. Сегодня до вечера глава района должен отчитаться.

Такая картина предстала перед глазами главы Екатеринбурга во время объезда города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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