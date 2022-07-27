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Общество27 июля 2022 7:58

«Думаю, я виновных накажу»: мэр Екатеринбурга раскритиковал мусорную свалку на визовском пляже

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал мусорную свалку на визовском пляже
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На мусор, заполонивший пляж, главе города в телеграм-канале пожаловались жители Екатеринбурга.

На мусор, заполонивший пляж, главе города в телеграм-канале пожаловались жители Екатеринбурга.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пустые бутылки на песке, рваные пакеты, переполненные урны и россыпь окурков от сигарет. Таким сегодня предстал пляж Верх-Исетского пруда перед мэром Екатеринбурга в том месте, где к воде выходит улица Фролова. Во время объезда глава города решил заехать сюда, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится набережная.

- Здесь внеплановый заезд. Я прочитал комментарии горожан в своем телеграмм-канале о том, что здесь просто свалка. Своими глазами увидел, что это так, - рассказал Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга. - Это наше муниципальное подразделение. Определим виновных, тех, кто отвечает за эту территорию. К вечеру информацию мне передадут. Так быть не должно.

На пляже уже дважды наводили порядок волонтеры. Но мусор все равно вернулся.

На пляже уже дважды наводили порядок волонтеры. Но мусор все равно вернулся.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава города отметил, что на этом пляже дважды проводили уборку волонтеры. Однако затем мусор все равно возвращался на пляж, так как наведенный порядок не поддерживался.

- Если у кого-то из наших муниципальных чиновников возникло мнение, что волонтеры теперь всегда будут обслуживать эту территорию, то это не так, - заметил Алексей Орлов. - Сделано доброе дело, поставлены лавочки. Элементарно необходимо хотя бы оборудовать здесь контейнерную площадку и следить за территорией, убирать мусор. Люди любят это место. Любят здесь отдыхать. А пляж в таком состоянии. Думаю, я виновных накажу. Сегодня до вечера глава района должен отчитаться.

Такая картина предстала перед глазами главы Екатеринбурга во время объезда города.

Такая картина предстала перед глазами главы Екатеринбурга во время объезда города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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